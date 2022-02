Peter von Kant | la recensione | ritratto d’artista volutamente sacrilego

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ladivon, il film di François Ozon che si rifà a Fassbinder e ha aperto la Berlinale 2022. È una chiusura del cerchio, l'operazione che François Ozon porta avanti con il film di cui si parla in questadivon: presentato in apertura e in concorso alla Berlinale 2022, edizione che segna il ritorno del festival teutonico alle date solite dopo la modalità ibrida che la pandemia ha imposto nel 2021, il nuovo lungometraggio del cineasta francese guarda a un duplice passato. Da un lato, il prototipo che Rainer Werner Fassbinder firmò cinquant'anni addietro, anch'esso in concorso a Berlino che allora spegneva "solo" 22 candeline; dall'altro, il rapporto dello stesso Ozon con la kermesse tedesca, …

Peter von Kant, film d'apertura della settantaduesima Berlinale (presentato ieri sera con un'interruzione tecnica dovuto ad un corto circuito al Berlinale Palast), non è solo una rilettura al maschile ...