Papa Francesco il 2 e 3 aprile in visita a Malta

Malta – Avra' al centro ancora la questione migranti, con le rotte – spesso tragiche – di attraversamento del Mediterraneo, il primo viaggio di Papa Francesco nel 2022. Il 2 e 3 aprile prossimi, infatti, il Pontefice compira' il viaggio apostolico a Malta, che finora aveva dovuto rinviare per ragioni legate alla pandemia da coronavirus. L'articolo L'Opinionista.

