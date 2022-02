No Vax | cosa significa il numero 3783? La rivelazione sconvolge

Leggi su chenews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ultimamente in piazza, i no vax e i no green pass espongono il3.783. Per loro ha unto ben preciso. Ma tutto è frutto di un “equivoco”. La battaglia tra no vax, no green pass e Governo va avanti. Nelle ultime manifestazioni è comparso sempre di più un: 3.783. Taleha portato curiosità in molte persone. Infatti, tanti si sono chiestisse quel. Fonte AdobeStockPer chi non ha mai creduto alla pandemia, ai vaccini e ai dati, questosarebbe quello dei decessi. Undiverso dai 130mila decessi segnalati nel tempo. Quindi, per gli attivisti, i decessi da inizio emergenza sarebbero solo il 2,9%. Anche la percentuale è stato esposta in vari cartelloni durante le ...