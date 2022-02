Napoli e Inter si annullano, finisce 1-1 allo stadio Maradona (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Napoli e Inter impattano 1-1 nel big match della 25ª giornata di Serie A, lasciando tutto invariato nei piani più alti della classifica. Al gol iniziale su rigore di Insigne, risponde Dzeko in avvio di ripresa: i nerazzurri, sempre con una gara da recuperare, restano a +1 sui partenopei, ma il pareggio del Maradona potrebbe favorire il Milan che, vincendo domani con la Sampdoria, scavalcherebbe entrambe le squadre tornando in vetta da solo. Pronti via e al 4' arriva subito il primo grande episodio del match, con Osimhen che va giù in area a contatto con De Vrij, ma l'arbitro lascia correre. L'Intervento falloso del difensore ospite, però, viene segnalato dal Var e punito con un calcio di rigore. Capitan Insigne è freddo dal dischetto e batte Handanovic per l'1-0 partenopeo. Gli azzurri ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI -impattano 1-1 nel big match della 25ª giornata di Serie A, lasciando tutto invariato nei piani più alti della classifica. Al gol iniziale su rigore di Insigne, risponde Dzeko in avvio di ripresa: i nerazzurri, sempre con una gara da recuperare, restano a +1 sui partenopei, ma il pareggio delpotrebbe favorire il Milan che, vincendo domani con la Sampdoria, scavalcherebbe entrambe le squadre tornando in vetta da solo. Pronti via e al 4' arriva subito il primo grande episodio del match, con Osimhen che va giù in area a contatto con De Vrij, ma l'arbitro lascia correre. L'vento fso del difensore ospite, però, viene segnalato dal Var e punito con un calcio di rigore. Capitan Insigne è freddo dal dischetto e batte Handanovic per l'1-0 partenopeo. Gli azzurri ...

