Advertising

Mediagol : Monopoli, Colombo: “Nessuno meglio del Bari. Ecco cosa chiedo alla squadra” - AntennaSud : Verso Monopoli-Bari, Colombo: “Picerno è stato episodio” - BlunoteWeb : (Video) Monopoli: Colombo, ‘Bari ha più da perdere rispetto a noi’ - TSTARANTO : VIDEO Monopoli, Colombo: 'faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi' - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Riflettiamo su errori. Ko? Giusto restare con i piedi per terra” -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Colombo

- Bari: le probabili formazioni(3 - 5 - 2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All.BARI (4 - 3 - 1 -...Non vive un buon momento neanche il. I biancoverdi sono reduci da una pesante sconfitta ... Per l'occasione misterdeve rinunciare a Fornasier, Basile e ai due ex della partita Piccinni,...Lo ha detto Alberto Colombo in vista della sfida contro il Bari, in programma alle ore 17:30 allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani". Diversi i temi trattati in conferenza stampa dal tecnico del ...Fin qui, la squadra di Alberto Colombo ha conquistato 42 punti ... è chiaramente favorito. Ma il Monopoli sa metterla sul piano dell’intensità e non è così in alto per caso. La cosa bella è che è un ...