Mistero buffo, teatro per famiglie e sci di fondo: il week-end in provincia (Di sabato 12 febbraio 2022) provincia di Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Mistero buffo” a Lovere, teatro per famiglie a Ponte San Pietro e il campionato italiano di sci di fondo Senior a Schilpario. Ecco al panoramica degli eventi promossi nella provincia orobica sabato 12 e domenica 13 febbraio. CASTIONE DELLA PRESOLANA – Osservazione astronomica a Predusolo LOVERE – “Mistero buffo”, a Lovere in scena Matthias Martelli MAPELLO – Apertura straordinaria di Villa Gromo a Mapello PARRE – Parole d’autore: La Transumanza Picta PONTE SAN PIETRO – Prima tappa di teatro a Merenda a Ponte San Pietro SCHILPARIO – A Schilpario campionati Italiani di sci di fondo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 12 febbraio 2022)di Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “” a Lovere,pera Ponte San Pietro e il campionato italiano di sci diSenior a Schilpario. Ecco al panoramica degli eventi promossi nellaorobica sabato 12 e domenica 13 febbraio. CASTIONE DELLA PRESOLANA – Osservazione astronomica a Predusolo LOVERE – “”, a Lovere in scena Matthias Martelli MAPELLO – Apertura straordinaria di Villa Gromo a Mapello PARRE – Parole d’autore: La Transumanza Picta PONTE SAN PIETRO – Prima tappa dia Merenda a Ponte San Pietro SCHILPARIO – A Schilpario campionati Italiani di sci di...

Ultime Notizie dalla rete : Mistero buffo Giulio Scarpati in scena all'Unione con "Il Teatro Comico" di Carlo Goldoni Nel frattempo, l'8 giugno 2016, erano iniziate a Torino le prove di 'Mistero Buffo' di Dario Fo, di cui Allegri è il regista e Matthias Martelli il giovane interprete, per la messa in scena del ...

Assassinio sul Nilo, recensione: Kenneth Branagh torna sulla scena del delitto ... quello del giallo whodunit trae gran parte del proprio fascino dal mistero che avvolge l'enigma ... con le sue stranezze e idiosincrasie, persino buffo in certe occasioni, ma per lo più impermeabile a ...

Martelli svela il mistero buffo di Dario Fo il Resto del Carlino "M." come Mussolini, come Mistero come (post) Moderno Debutta l'atteso spettacolo di Popolizio tratto dal romanzo di Scurati sull'ascesa al potere del capo del fascismo. Ve lo raccontiamo..

“Mistero Buffo”, a Lovere in scena Matthias Martelli Lovere. Nell’ambito della stagione teatrale 2021-2022, sabato 12 febbraio (ore 20:45) e domenica 13 febbraio (ore 16) al Teatro Crystal di Lovere andrà in scena lo spettacolo “Mistero Buffo” con ...

