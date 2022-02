M5S, non c'è e non ci sarà un altro leader oltre Beppe Grillo (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora una volta è toccato a lui. Quando nel Movimento 5 stelle le acque si ingarbugliano, deve correre. Sembra ormai prigioniero della sua stessa creatura, papà Beppe Grillo, ancora... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) Ancora una volta è toccato a lui. Quando nel Movimento 5 stelle le acque si ingarbugliano, deve correre. Sembra ormai prigioniero della sua stessa creatura, papà, ancora...

M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l'incontro. Il garante: "La leadership dell'ex premier non è mai stata mess… - M5s, Lezzi a La7: "A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un minis… - Quando per i 5Stelle tutto sembra perduto, arriva sempre il Pd a salvarli. In fondo, se il Pd… - #M5s, #Conte e #Grillo si abbracciano dopo l'incontro. Il garante: "La leadership dell'ex premier non è mai stata mess… - Nel #M5S si lotta affannosamente per non far affogare nella sua incapacità e nella dua doppiezza Giuseppe #Conte, quel mi…

Ultime Notizie dalla rete : M5S non Riforma della giustizia, Bonafede: "Chi va in politica perde l'immagine di terzietà, ma non vogliamo punizioni" Parla del suo da Guardasigilli per 3 anni? "Io e il M5S abbiamo lavorato tanto, e con ... Anche chi ha ruoli di governo non potrà più indossare la toga Giustizia, Draghi accelera sul Csm. Toghe in ...

Via libera al presidenzialismo Berlusconi aspetta Il leader di Forza Italia non ha ancora sciolto le riserve, ma lo farà domenica. l leader della Lega quello del M5S Giuseppe... 2Xmille, ai partiti vanno 18,9 milioni. Al Pd 6.9 ...

Le tre cose che il M5s doveva fare. E non ha fatto Il Fatto Quotidiano M5S, Conte non è più il capo politico: il tribunale di Napoli azzera le cariche Un passo indietro di sei mesi: azzerate le ultime nomine - quella di Conte e quelle, successive, dei vicepresidenti - e ritorno al vecchio "assetto", con un comitato direttivo composto da 5 membri da ...

riscrivere, M5S e PD all'attacco Non male per una normativa che doveva correggere le storture della riforma precedente, quella che ci ha portati disarmati davanti alla pandemia. Vediamo già che in Regione minimizzano tutto, ma il ...

