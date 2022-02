LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder in testa davanti a Fabio Quartararo, sesto Luca Marini (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.48 1’32?654 per Franco Morbidelli che entra in top-10 dopo il suo ventiquattresimo giro completato. 03.45 Si migliora Jorge Martin (1’32?080 al suo ventiquattresimo giro completato), lo spagnolo della Pramac Racing è ora quinto davanti al compagno di squadra Johann Zarco a 0.266 dalla Testa. 03.42 Prime ore della seconda sessione di Test caratterizzate dunque da grande equilibrio con cinque moto diverse nelle prime cinque posizioni attuali: Binder (KTM), Quartararo (Yamaha), Rins (Suzuki), Aleix Espargarò (Aprilia) e Martin (Ducati Pramac). 03.39 Rientra in pit Fabio Quartararo. 03.36 Nel frattempo Enea Bastianini ferma il cronometro a 1’33?000 e sale in tredicesima posizione ad un millesimo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.48 1’32?654 per Franco Morbidelli che entra in top-10 dopo il suo ventiquattresimo giro completato. 03.45 Si migliora Jorge Martin (1’32?080 al suo ventiquattresimo giro completato), lo spagnolo della Pramac Racing è ora quintoal compagno di squadra Johann Zarco a 0.266 dallaa. 03.42 Prime ore della seconda sessione dicaratterizzate dunque da grande equilibrio con cinque moto diverse nelle prime cinque posizioni attuali:(KTM),(Yamaha), Rins (Suzuki), Aleix Espargarò (Aprilia) e Martin (Ducati Pramac). 03.39 Rientra in pit. 03.36 Nel frattempo Enea Bastianini ferma il cronometro a 1’33?000 e sale in tredicesima posizione ad un millesimo ...

