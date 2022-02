La Russia prepara la guerra in Ucraina, ma a Putin conviene negoziare (Di sabato 12 febbraio 2022) Le capitali occidentali allarmate dal blitz di Mosca nel mar Nero. Lavrov ha smorzato gli entusiasmi di Macron con richieste irricevibili Leggi su lastampa (Di sabato 12 febbraio 2022) Le capitali occidentali allarmate dal blitz di Mosca nel mar Nero. Lavrov ha smorzato gli entusiasmi di Macron con richieste irricevibili

Advertising

Lauthier4 : RT @LaStampa: La Russia prepara la guerra in Ucraina, ma a Putin conviene negoziare - infoitestero : La Russia prepara la guerra in Ucraina, ma a Putin conviene negoziare - LaStampa : La Russia prepara la guerra in Ucraina, ma a Putin conviene negoziare - LaStampa : La Russia prepara la guerra in Ucraina, ma a Putin conviene negoziare - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA: 'La #Russia prepara video di un finto attacco, per giustificare l'invasi… -