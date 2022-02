Kanye West contro Billie Eilish: “Chiedi scusa a Travis Scott”, cos’è successo (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo l’ennesima accusa rivolta a Kim Kardashian, a questo giro c’è un’invettiva di Kanye West contro Billie Eilish. La vicenda si sta consumando sui social, e il rapper statunitense ha già minacciato di non partecipare al Coachella. L’antefatto Il 5 febbraio Billie Eilish si stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, per una tappa del suo Happier Than Ever Tour. Improvvisamente la popstar ha notato che un fan tra le prime file chiedeva aiuto perché si trovava in difficoltà respiratorie. Billie Eilish ha subito interrotto l’esibizione invitando i presenti ad aiutare il ragazzo ad uscire dalla folla. Come lui, altri presenti chiedevano soccorso e Billie Eilish ha implorato le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo l’ennesima accusa rivolta a Kim Kardashian, a questo giro c’è un’invettiva di. La vicenda si sta consumando sui social, e il rapper statunitense ha già minacciato di non partecipare al Coachella. L’antefatto Il 5 febbraiosi stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, per una tappa del suo Happier Than Ever Tour. Improvvisamente la popstar ha notato che un fan tra le prime file chiedeva aiuto perché si trovava in difficoltà respiratorie.ha subito interrotto l’esibizione invitando i presenti ad aiutare il ragazzo ad uscire dalla folla. Come lui, altri presenti chiedevano soccorso eha implorato le ...

Advertising

nothingbutsoff : gente che attacca Billie Eilish invece che Kanye West e indovinate? sono tutti u-word - rockolpoprock : Kanye chiede a Billie delle scuse per Travis, lei dice di non avere offeso nessuno - StraNotizie : Kanye West contro Bille Eilish: cosa sta succedendo - pondgitsun3 : Quando Kanye West si ritirerà dalle scene - CatelliRossella : Kanye West, non suono al Coachella se Eilish non si scusa - Musica - ANSA -