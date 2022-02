Juve, Dybala adesso può restare: c’è la data dell’incontro! (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cambio di rotta della Juventus può aver condizionato anche i piani per il futuro. Paulo Dybala fino ad un mese fa sembrava già con un piede fuori da Torino, ma oggi la situazione è cambiata e l’argentino potrebbe rinnovare. Come riporta Tuttosport l’incontro per riavvicinare le parti avverrà dopo la partita di Champions con il Villareal. Si ripartirà da quell’intesa da 8 milioni netti a stagione più due di bonus rendimento, anche se la Juventus pare intenzionata a limare un po’ sulla parte fissa ed eventualmente aumentare un po’ sui bonus. Paulo Dybala Max Allegri dopo la partita di Coppa Italia di giovedì sera ha ribadito la fiducia a Dybala: “Paulo ha fatto gol e si è sacrificato. Quando la squadra è entrata in partita lui ha fatto bene. Non scordiamoci che viene da un periodo di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Il cambio di rotta dellantus può aver condizionato anche i piani per il futuro. Paulofino ad un mese fa sembrava già con un piede fuori da Torino, ma oggi la situazione è cambiata e l’argentino potrebbe rinnovare. Come riporta Tuttosport l’incontro per riavvicinare le parti avverrà dopo la partita di Champions con il Villareal. Si ripartirà da quell’intesa da 8 milioni netti a stagione più due di bonus rendimento, anche se lantus pare intenzionata a limare un po’ sulla parte fissa ed eventualmente aumentare un po’ sui bonus. PauloMax Allegri dopo la partita di Coppa Italia di giovedì sera ha ribadito la fiducia a: “Paulo ha fatto gol e si è sacrificato. Quando la squadra è entrata in partita lui ha fatto bene. Non scordiamoci che viene da un periodo di ...

Advertising

SkySport : JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Dybala (3') ? #Traorè (24') ? aut. #Ruan (88') ? ?… - forumJuventus : GdS: 'Effetto Vlahovic sul futuro di Dybala. Joya di coppia, con Dusan insieme per creare la Juve del futuro. Rinno… - forumJuventus : GdS: 'Dybala e la Juve, riparte il dialogo. Il club pronto a riprendere la trattativa: c’è aria di novità in 10 gio… - marcodemo3 : @juventusfc Mi dispiace per l'#Atalanta che è una squadra bella, ma domenica gli facciamo tre gol a zero.… - AlbOr_EsSence : RT @forumJuventus: GdS: 'Effetto Vlahovic sul futuro di Dybala. Joya di coppia, con Dusan insieme per creare la Juve del futuro. Rinnovo da… -