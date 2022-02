Irama, “Ovunque sarai” è il secondo brano più ascoltato al mondo su Spotify (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Grande successo per Irama con il singolo “Ovunque sarai”, presentato al 72° Festival di Sanremo, dove si è piazzato al quarto posto. Il brano è ai vertici di tutte le classifiche ed è il secondo più ascoltato al mondo su Spotify, oltre a essere il secondo brano di Sanremo più ascoltato (dopo quello dei vincitori Blanco & Mahmood) nella classifica globale di debutto di tutti i singoli. “Ovunque sarai” è Top 100 nella Global Spotify ed è il secondo brano più ascoltato in Italia su Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes. Il singolo sarà contenuto nel nuovo album “Il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Grande successo percon il singolo “”, presentato al 72° Festival di Sanremo, dove si è piazzato al quarto posto. Ilè ai vertici di tutte le classifiche ed è ilpiùalsu, oltre a essere ildi Sanremo più(dopo quello dei vincitori Blanco & Mahmood) nella classifica globale di debutto di tutti i singoli. “” è Top 100 nella Globaled è ilpiùin Italia su, Amazon Music, Apple Music e iTunes. Il singolo sarà contenuto nel nuovo album “Il ...

