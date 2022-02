Incendio sulla spiaggia di Rocca Priora, in fiamme i detriti abbandonati. I vigili del fuoco bonificano l'area (Di sabato 12 febbraio 2022) FALCONARA - Incendio , per cause tutte da chiarire, sulla spiaggia di Rocca Priora a Falconara dove i vigili del fuoco stanno intervenendo con un'autobotte ed un mezzo quattro per quattro. L'Incendio ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) FALCONARA -, per cause tutte da chiarire,dia Falconara dove idelstanno intervenendo con un'autobotte ed un mezzo quattro per quattro. L'...

Advertising

iltrenoromalido : ????Un principio di incendio si è manifestato sulla vettura 3339, della rimessa di Tor Vergata, mentre era in servizi… - OQuotidianaBlog : Atac: quasi-flambus nella notte sull'nMA - infoitinterno : Scoppia un incendio nel suo appartamento: donna morta carbonizzata trovata seduta sulla poltrona - zazoomblog : Roma terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua - #terribile… - CorriereCitta : Roma, terribile incendio in un appartamento: anziana trovata carbonizzata sulla poltrona di casa sua -