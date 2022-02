Giustizia, Tajani “Miglioreremo il testo base della riforma” (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i partiti di maggioranza abbiano dato segnale di grande responsabilità. Bene il testo base, in Parlamento si correggerà”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24 a proposito della riforma della Giustizia.“Basta con le correnti in magistratura, i magistrati sono persone che devono amministrare la Giustizia in nome del popolo e la legge deve essere uguale per tutti – prosegue Tajani -. La nostra proposta è molto simile a quella con cui veniva eletto il doge a Venezia. Vengono sorteggiati alcuni magistrati, si vota e si sceglie il rappresentante. Noi non abbiamo mai fatto guerra con la magistratura, abbiamo contestato la politicizzazione da parte di alcuni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i partiti di maggioranza abbiano dato segnale di grande responsabilità. Bene il, in Parlamento si correggerà”. Così Antonio, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24 a proposito.“Basta con le correnti in magistratura, i magistrati sono persone che devono amministrare lain nome del popolo e la legge deve essere uguale per tutti – prosegue-. La nostra proposta è molto simile a quella con cui veniva eletto il doge a Venezia. Vengono sorteggiati alcuni magistrati, si vota e si sceglie il rappresentante. Noi non abbiamo mai fatto guerra con la magistratura, abbiamo contestato la politicizzazione da parte di alcuni ...

