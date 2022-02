Gf Vip, una frase sussurrata da Delia fa scatenare una bufera social (VIDEO): “Nessuno più crede alla povera vittima, imbarazzante” (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso della giornata odierna nella casa del Gf Vip, c’è stato un episodio che ha scatenato una vera e propria bufera social. In particolare, c’è stata una frase di Delia sussurrata ad Antonio che non è passata inosservata da parte dei fan del reality. Ecco il VIDEO dell’episodio: D: ho una voglia matta di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, tra Soleil e Alex era tutto finto? Ecco un VIDEO che inchioda entrambi Tommaso Zorzi e la sua profezia su Alex Belli (VIDEO): sul web diventa virale Abbraccio Soleil-Alessandro nella notte. Sui social: “Ma la colpa non era solo di Belli?” (VIDEO) Gf Vip, Katia e la sua gaffe ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel corso della giornata odierna nella casa del Gf Vip, c’è stato un episodio che ha scatenato una vera e propria. In particolare, c’è stata unadiad Antonio che non è passata inosservata da parte dei fan del reality. Ecco ildell’episodio: D: ho una voglia matta di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, tra Soleil e Alex era tutto finto? Ecco unche inchioda entrambi Tommaso Zorzi e la sua profezia su Alex Belli (): sul web diventa virale Abbraccio Soleil-Alessandro nella notte. Sui: “Ma la colpa non era solo di Belli?” () Gf Vip, Katia e la sua gaffe ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Manila Nazzaro di fronte a una dura verità: tutta colpa di Katia e Soleil - infoitcultura : GF Vip: “Il curriculum di Soleil è falso, ha detto una grossa bugia” - Skq7qZ : RT @blogtivvu: “Soleil mente al GF Vip”, ex amica smaschera la Sorge e svela una sua bugia #gfvip - Dadanna4 : RT @blogtivvu: “Soleil mente al GF Vip”, ex amica smaschera la Sorge e svela una sua bugia #gfvip - blogtivvu : “Soleil mente al GF Vip”, ex amica smaschera la Sorge e svela una sua bugia #gfvip -