Droga, omicidio di Luca Sacchi chiesta la condanna per l'ex fidanzata La pm: "Ergastolo per Del Grosso" (Di sabato 12 febbraio 2022) La Procura di Roma ha chiesto quattro condanne, per l'omicidio di Luca Sacchi, sollecitando una pena a 4 anni e mezzo anche per l'ex fidanzata Anastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) La Procura di Roma ha chiesto quattro condanne, per l'di, sollecitando una pena a 4 anni e mezzo anche per l'exAnastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto ...

