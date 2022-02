Domenica In: ospiti bomba per zia Mara (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica In, ospiti bomba per zia Mara: un nuovo appuntamento imperdibile per il fine settimana su Rai 1 con tanti personaggi. Continuano gli appuntamenti con Domenica In, storico programma Rai che intrattiene milioni di telespettatori in tutta Italia nella giornata dedicata al Calcio e al riposo. Il prossimo appuntamento, previsto per Domenica 13 febbraio (un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 febbraio 2022)In,per zia: un nuovo appuntamento imperdibile per il fine settimana su Rai 1 con tanti personaggi. Continuano gli appuntamenti conIn, storico programma Rai che intrattiene milioni di telespettatori in tutta Italia nella giornata dedicata al Calcio e al riposo. Il prossimo appuntamento, previsto per13 febbraio (un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Bea_a_14 : RT @noiamortaIe: POSSO APRIRE GLI OCCHI LEGGENDO DITONELLAPIAGA RETTORE DARGEN RKOMI TANANAI OSPITI A DOMENICA IN MINCHIA ZIA MARA BGIORNO… - BiasiErika : RT @MusicTvOfficial: Domenica 13 febbraio, alle 14.00 su Canale5, appuntamento con #AMICI21. Super ospiti @MarroneEmma, @sangiovann1, @Aka7… - needybreath : ah oddio ma domani ci sarà gara di ascolti tra domenica in e amici con i cantanti di sanremo vabbe vincerà totale la zia con quegli ospiti - jonasvibess : RT @MusicTvOfficial: Domenica 13 febbraio, alle 14.00 su Canale5, appuntamento con #AMICI21. Super ospiti @MarroneEmma, @sangiovann1, @Aka7… - giuliagr26 : RT @noiamortaIe: POSSO APRIRE GLI OCCHI LEGGENDO DITONELLAPIAGA RETTORE DARGEN RKOMI TANANAI OSPITI A DOMENICA IN MINCHIA ZIA MARA BGIORNO… -