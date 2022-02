Di Battista sta con Conte e non riconosce più il “suo” Di Maio: “Ormai è un uomo di potere” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio la frattura è Ormai insanabile: il pasdaran fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle ha scelto da che parte stare nella lotta intestina al partito nata dopo l’elezione del Presidente della Repubblica e proseguita con la sentenza del Tribunale di Napoli che ha invalidato lo statuto pentastellato: pur dall’esterno, lui sta con il leader “disarcionato”, Giuseppe Conte. E lo stesso ex premier si fa forte di un ritrovato sostegno da parte del garante Beppe Grillo, che ricorda come la sua leadership “morale” non sia mai stata messa in dubbio dall’ordinanza che lo ha sospeso dall’incarico di presidente. “Dispiace per chi in maniera subdola avrebbe voluto sfruttare questo momento per riaprire fronti politici interni, quando qui di politico non c’è niente”, sono le parole fatte filtrare da ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra Alessandro Die Luigi Dila frattura èinsanabile: il pasdaran fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle ha scelto da che parte stare nella lotta intestina al partito nata dopo l’elezione del Presidente della Repubblica e proseguita con la sentenza del Tribunale di Napoli che ha invalidato lo statuto pentastellato: pur dall’esterno, lui sta con il leader “disarcionato”, Giuseppe. E lo stesso ex premier si fa forte di un ritrovato sostegno da parte del garante Beppe Grillo, che ricorda come la sua leadership “morale” non sia mai stata messa in dubbio dall’ordinanza che lo ha sospeso dall’incarico di presidente. “Dispiace per chi in maniera subdola avrebbe voluto sfruttare questo momento per riaprire fronti politici interni, quando qui di politico non c’è niente”, sono le parole fatte filtrare da ...

