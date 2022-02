Davide Silvestri deluso da Alex Belli parla di “negatività” | “Ho sentito una oscurità brutta”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 12 febbraio 2022) Non solo Soleil ma anchehato a lungo diesprimendo tutta la sua delusione nei confronti dell’ex Vippone che si accinge a fare ritorno al Grande Fratello Vip. Soleil durante una loro recente conversazione ha ammesso: “L’ho sempre difeso ma in realtà ultimamente sta giocando troppo anche in modo banale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.