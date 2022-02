Covid, Omicron non sarebbe l’ultima variante. L’allarme della direttrice dell’Ecdc: “La pandemia non è finita” (Di sabato 12 febbraio 2022) Proprio in questi giorni, l’Italia ha visto l’allentamento di alcune delle misure anti-Covid. L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non è più in vigore a partire dalla giornata di ieri e già si guarda ai prossimi passi verso l‘uscita dalla pandemia. Dal centro europeo per le malattie però arriva un importante monito, che invita a non abbassare la guardia del tutto. Covid, Omicron non sarebbe l’ultima variante: parla la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione delle malattie ECDC è intervenuta a Caffè Europa, su Radio 1, parlando della pandemia e degli imminenti sviluppi del coronavirus. “Su una cosa voglio essere molto chiara” ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Proprio in questi giorni, l’Italia ha visto l’allentamento di alcune delle misure anti-. L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non è più in vigore a partire dalla giornata di ieri e già si guarda ai prossimi passi verso l‘uscita dalla. Dal centro europeo per le malattie però arriva un importante monito, che invita a non abbassare la guardia del tutto.non: parla laAndrea Ammon,del Centro europeo per la prevenzione delle malattie ECDC è intervenuta a Caffè Europa, su Radio 1, parlandoe degli imminenti sviluppi del coronavirus. “Su una cosa voglio essere molto chiara” ...

