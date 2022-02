Covid-19, bambino di 10 anni morto a Roma: “Comorbidità importante” (Di domenica 13 febbraio 2022) "Presentava una Comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2" il bambino di 10 anni di Pomezia, Francesco, morto ieri di Covid all'ospedale pediatrico bambino Gesù di Roma. Lo spiegano in una nota l`Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l`ospedale pediatrico, esprimendo "profondo cordoglio" per il decesso: "Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una Comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 febbraio 2022) "Presentava una, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2" ildi 10di Pomezia, Francesco,ieri diall'ospedale pediatricoGesù di. Lo spiegano in una nota l`Unità di Crisidella Regione Lazio e l`ospedale pediatrico, esprimendo "profondo cordoglio" per il decesso: "Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-dei bambini e dei ragazzi per proteggere ...

fanpage : Tragedia a Pomezia. Il piccolo frequentava la quinta elementare, ha contratto il Covid-19 in forma sintomatica. Le… - Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - _Carabinieri_ : Chieti Scalo: un bambino di appena 7 mesi con una broncopolmonite da Covid-19 e la richiesta di aiuto di due giovan… - Frances13245274 : @tempoweb Non serve studiare serve solo buon senso che nella medicina e' rappresentato dal rapporto rischio benefic… - LetiziaQuintas : RT @Ci1812: A Pomezia e’ deceduto un bambino di 10 anni per il covid. Povero angelo! ?? -