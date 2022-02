Colpaccio del Venezia che batte il Torino 2-1 in rimonta

(Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Ilpiazza ilin casa del, torna a vincere dopo dieci turni di astinenza e si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione, portandosi a +1 sul Cagliari. Allo Stadio Olimpico finisce 1-2 ingrazie alle reti di Haps, la prima in Serie A, e Crnigoj che ribaltano l'iniziale vantaggio di Brekalo. Granata beffati anche a tempo scaduto dal Var, che punisce una posizione attiva di fuorigioco di Pobega in occasione del gol di Belotti. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Juric, ferma a quota 32 punti. Cinque minuti sul cronometro e i granata sono già avanti grazie alla rete di Brekalo, che controlla al limite dell'area sul tocco di Singo e calcia con il destro sorprendendo un incerto Lezzerini. Il portiere ospite tocca ma non riesce a toglierla dallo specchio della porta. I ...

AGI - Il Venezia piazza ilin casaTorino, torna a vincere dopo dieci turni di astinenza e si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione, portandosi a +1 sul Cagliari. Allo Stadio Olimpico finisce 1 - 2 in ......po' di coraggio in più e qualche errore di misura in meno avrebbe pure potuto tentare il. Alla fine non un unto guadagnato ma un punto giusto. Non ho visto grandi differenze tra l'Inter...Nelle tre sfide del sabato del Girone Nord di Serie A2 festeggiano Carugate, Milano, Udine e Mantova. Colpaccio della Blackiron-Rentpoint.it Carugate che stende a Casale Monferrato l'Autosped ...Colpo del Venezia di Zanetti a Torino: i lagunari hanno battuto per 2-1 i granata nel terzo anticipo del sabato della 25esima giornata di campionato. Vittoria pesantissima in chiave salvezza per i ...