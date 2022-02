Ciclismo, Vuelta a Murcia 2022: prima vittoria in carriera di Alessandro Covi! Doppietta UAE con Trentin 2° (Di sabato 12 febbraio 2022) prima vittoria della carriera da professionista per Alessandro Covi, che si è imposto quest’oggi nella Vuelta a Murcia 2022 grazie ad un attacco in solitaria a 5 km dal traguardo che ha sorpreso il gruppetto di testa anticipando così la volata e riuscendo a resistere fino all’arrivo per pochi metri sul rientro degli inseguitori. Giornata trionfale per il Team UAE Emirates, che ha dominato la scena con una Doppietta completata da Matteo Trentin (abile a regolare in volata un gruppo ristretto di corridori) al termine di una gara corsa da assoluti protagonisti nei momenti decisivi. Degno di nota infatti anche il contributo dell’americano Brandon McNulty, protagonista di una lunga fuga in solitaria partita già sull’ascesa all’Alto Collado ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)dellada professionista perCovi, che si è imposto quest’oggi nellagrazie ad un attacco in solitaria a 5 km dal traguardo che ha sorpreso il gruppetto di testa anticipando così la volata e riuscendo a resistere fino all’arrivo per pochi metri sul rientro degli inseguitori. Giornata trionfale per il Team UAE Emirates, che ha dominato la scena con unacompletata da Matteo(abile a regolare in volata un gruppo ristretto di corridori) al termine di una gara corsa da assoluti protagonisti nei momenti decisivi. Degno di nota infatti anche il contributo dell’americano Brandon McNulty, protagonista di una lunga fuga in solitaria partita già sull’ascesa all’Alto Collado ...

Advertising

Gazzetta_it : Vuelta Murcia, colpaccio di Covi! E con Trentin è doppietta Uae-Emirates - gcnItalia : #MartaBastianelli, della #UAETeamADQ, vince la #Vuelta CV Feminas 2022 conquistando in volata la quarta edizione de… - IlPedaleRosa : 'Vuelta CV Feminas', sprint vincente di Marta Bastianelli. Battute Sanguineti e Schweinberger:… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Moschetti, chi si rivede! Colpaccio in Spagna in volata #ciclismo - Gazzetta_it : Moschetti, chi si rivede! Colpaccio in Spagna in volata #ciclismo -