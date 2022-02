Ciclismo | concluso lo stage francese per le ragazze della Mtb Xco Celestino | “Esperienza interessante”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Quest’oggi si èunoin Francia, precisamente a Saint Raphaël, che ha visto protagoniste leMtb Xco sotto l’attenta guida di Mirko, coadiuvato da Simone Fabbri e Andrea Tiberi. Il gruppo, composto da Chiara Teocchi, Sara Cortinovis, Giulia Challancin, Martina Berta, Giorgia Marchet e Noemi Plankesteiner, si è allenato per quattro giorni in un centro di ricerca per lo sport transalpino (CREPS); di fatto, parliamo di un camp in cui lehanno potuto lavorare sui fondamentali tecnici, sull’aspetto meccanico (con Claudio Conte) e sulla prevenzione degli infortuni (con Michele Ricci). Il commento di Mirkosu quanto organizzato è assolutamente positivo; i risultati si sono visti ed è dunque giusto riproporlo in seguito, ...