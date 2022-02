(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il successo della prima edizione, torna su Rai1 ‘’’’. Al timone, anche per la seconda stagione, c’èDe. Ogni puntata ha un tema principale che accomuna i tre ospiti, alternando momenti spensierati ad altri più riflessivi, intimisti o ironici, attraverso una chiacchierata informale che ci farà conoscere le storie dei protagonisti appartenenti a mondi diversi.Gli ospiti della prima puntata, in onda sabato 12 Febbraio dalle 00.10 su Rai1, saranno il conduttore televisivo Michele Mirabella, l’ex pugile e campione olimpico Patrizio Oliva e l’attore tra i protagonisti della serie dei record ‘’Doc – Nelle tue mani’’, Giovanni Scifoni.La prima puntata avrà come filo conduttore le. Leservono a ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: CIAO MASCHIO: NUNZIA DE GIROLAMO INDAGA SULLE FOLLIE D'AMORE DI TRE UOMINI FAMOSI - bubinoblog : CIAO MASCHIO: NUNZIA DE GIROLAMO INDAGA SULLE FOLLIE D'AMORE DI TRE UOMINI FAMOSI - tuttopuntotv : Nunzia De Girolamo su Rai1 con Ciao Maschio: “Sarò politicamente scorretta” #ciaomaschio #nunziadegirolamo - TV7Benevento : CIAO MASCHIO. DA STASERA LA PRIMA PUNTATA CON MICHELE MIRABELLA, PATRIZIO OLIVA E GIOVANNA SCIFONI -… - Caterin95368241 : @capone_serena @AndreaScheniniA Si ho visto però ho letto non so dove che questa domenica si parlava di Sanremo e c… -

Ultime Notizie dalla rete : CIAO MASCHIO

E così, dopo la fortunata prima edizione (con medie del 7,74% di share e punte del 12,8%), l'ex deputata e oggi conduttrice riparte stasera con, format di seconda serata su RaiUno, in ...Stasera torna in seconda serata su Raiuno conche si candida a replicare il successo della prima ...Dopo il grande successo della prima edizione, torna su Rai1 ‘’Ciao Maschio’’. Al timone, anche per la seconda stagione, ci sarà Nunzia De Girolamo. Ogni puntata ha un tema principale che accomuna i ...Mancano solo poche per l’inizio della nuova edizione di Ciao Maschio 2022 condotto da Nunzia De Girolamo. Da sabato 12 febbraio, in seconda serata su Rai 1 alle ore 00.12, nuovi ospiti prenderanno ...