Calcio | Allegri | ' tridente Morata-Dybala-Vlahovic una possibilità | devo valutare'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "Il? Può essere schierato, come può non essere schierato. E' una, nelle prossime ore valuterò". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta. "In attacco c'è il rientro di Kean che sta bene, mentre Bernardeschi sarà a completa disposizione da lunedì -aggiunge il tecnico livornese-. Per quanto riguarda il resto, Chiellini è out, tutti gli altri sono a disposizione".si sta trovando meglio adesso con? "E' normale che con un punto di riferimento in avanti tutti ne traggano giovamento. Stiamo lavorando con un entusiasmo diverso ma lo ripeto: non abbiamo fatto niente, l'obiettivo della Juventus è ...

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “#Zakaria è un giocatore pulito, ha un bel passaggio, è intelligente. Mi piace perché sa giocare a calcio”. - romeoagresti : #Allegri: “Bisogna migliorare nell’ultimo passaggio, singolarmente, finché uno gioca a calcio può e deve migliorare… - martinapolsell1 : RT @juventusfc: Allegri ?? «Dove servono miglioramenti? Nelle scelte dell'ultimo passaggio, nella precisione, e poi ognuno deve crescere anc… - Romanito_21 : RT @EnricoTurcato: #Allegri conferma in conferenza il perché ha voluto #Zakaria alla Juventus: “Molto bravo a giocare a calcio, intelligent… - sportli26181512 : Atalanta-Juventus, Allegri: 'È uno scontro diretto, ma non decisivo. E Vlahovic...': L'allenatore bianconero alla v… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Allegri

Ilè uno sport di squadra in cui i singoli possono fare la differenza. Ma spesso a esaltare ... Un po', come sottolinea, centra la condizione fisica, ritrovata dopo i numerosi infortuni. ...La squadra di, infatti, è reduce da dieci risultati utli consecutivi in campionato (sette vittorie e tre pareggi) e in settimana ha battuto 2 - 1 il Sassuolo conquistando il pass per le ...Allegri e la formazione anti-Dea Come sua consuetudine ... Zakaria? È bravo a giocare a calcio, intelligente. Ha trovato una squadra pronta, stiamo bene fisicamente. Ci sono tutte le possibilità per ...E' una possibilità, nelle prossime ore valuterò". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta. "In attacco c'è il rientro di Kean ...