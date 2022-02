(Di sabato 12 febbraio 2022) Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "Bisogna fare un passo alla volta., ci si fa del. Pensiamo all'Atalanta, poi penseremo ad altro. Il primo obiettivo è il quarto posto, poi vedremo cosa siamo capaci di fare. Le prime tre hanno un ampio vantaggio. L'potenzialmente ha 11 punti di vantaggio, èper noi. E' più facile ad esempio per il Napoli o il Milan". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito a un possibile ritorno dei bianconeri nella corsa

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Dove servono miglioramenti? Nelle scelte dell'ultimo passaggio, nella precisione, e poi ognuno deve cres… - romeoagresti : #Allegri: “#Zakaria è un giocatore pulito, ha un bel passaggio, è intelligente. Mi piace perché sa giocare a calcio”. - EnricoTurcato : #Allegri conferma in conferenza il perché ha voluto #Zakaria alla Juventus: “Molto bravo a giocare a calcio, intell… - sportal_it : Juventus contro l'Atalanta con vista scudetto? La risposta di Allegri - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'scudetto? A volare ci si fa male, difficile rientrare sull'Inter' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Allegri

TORINO. Massimiliano, contro l'Atalanta è la partita spartiacque del vostro campionato? "No, perché loro hanno una partita in meno. Domani sera sarà una sfida molto importante a Bergamo, ma non sarà decisiva. Ci ...ZAKARIA - 'E' uno bravo a giocare a, un giocatore pulito oltre che intelligente. Ha trovato anche una squadra pronta, poi lui è stato bravo a inserirsi'. CM. IT ad: 'Con l'arrivo di ...E' più facile ad esempio per il Napoli o il Milan". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito a un possibile ritorno ...Allegri ha sottolineato come la Juventus debba migliorare nei ... “Ci vuole sempre molto equilibrio perché noi veniamo da un periodo molto buono però il calcio ha sempre un equilibrio sottile e ...