Berlusconi: “Ecco come deve giocare il Monza” (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho solo un’osservazione da fare a questo Monza. Il portiere troppo spesso dava la palla al difensore”. Silvio Berlusconi torna allo stadio per vedere il suo Monza, che batte 4-0 la Spal, e dopo la partita analizza la prestazione dei biancorossi. Non tutto è piaciuto al patron, alla prima uscita pubblica dopo il recente ricovero al San Raffaele. “Il portiere la passava al difensore, il difensore al mediano che la ridava al difensore. E si perdeva molto tempo nella propria metà campo, giocando in casa. Nelle partite di calcio bisogna giocare per fare gol -aggiunge in sala stampa- . Bisogna giocare nella metà campo avversaria, bisogna dare al nostro portiere l’input di tirare nella metà campo avversaria. Le nostre 3 punte devono sistemarsi a destra, al centro, a sinistra e il ... Leggi su funweek (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho solo un’osservazione da fare a questo. Il portiere troppo spesso dava la palla al difensore”. Silviotorna allo stadio per vedere il suo, che batte 4-0 la Spal, e dopo la partita analizza la prestazione dei biancorossi. Non tutto è piaciuto al patron, alla prima uscita pubblica dopo il recente ricovero al San Raffaele. “Il portiere la passava al difensore, il difensore al mediano che la ridava al difensore. E si perdeva molto tempo nella propria metà campo, giocando in casa. Nelle partite di calcio bisognaper fare gol -aggiunge in sala stampa- . Bisognanella metà campo avversaria, bisogna dare al nostro portiere l’input di tirare nella metà campo avversaria. Le nostre 3 punte devono sistemarsi a destra, al centro, a sinistra e il ...

