Anche le religioni sono nella morsa del mercato e della concorrenza (Di sabato 12 febbraio 2022) La pandemia ha accelerato tendenze già in atto dovute al calo di fedeli in tutte le confessioni. Per far quadrare i bilanci le chiese vendono i loro immobili o scelgono di unirsi a congregazioni economicamente più solide. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) La pandemia ha accelerato tendenze già in atto dovute al calo di fedeli in tutte le confessioni. Per far quadrare i bilanci le chiese vendono i loro immobili o scelgono di unirsi a congregazioni economicamente più solide. Leggi

Advertising

domthewizard : Protagoniste famiglie di religione ebraica, e anche loro avevano praticamente gli stessi dettami riportati in foto… - Ma915Ma : @ilfattoblog @fattoquotidiano L'ora di religione non dovrebbe essere solo una mera divulgazione di quella cattolica… - ioscrivoperte : @Leonellooo @Misurelli77 L'ateo è razionale non fanatico e il vero razzismo è irrazionale (non ha fondamento scient… - SeverinoSplend2 : @fam_cristiana Sti'gnorante contro i vaccini! Però se fosse stato contro le religioni il santo padre gli avrebbe de… - zeromega14 : @jazzpardi73 tolleranti ma anche rispettosi, non sempre religioni diverse riescono a convivere. -