Amici | Serena finisce nella bufera | “perché deve denigrare Carola?”

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Questo non posso accettarlo!” Ecco comeha commentato la sua posizione in classifica. Le sue parole hanno scatenato una terribile polemica tra il pubblico di21. Scopriamo cosa è successo al talent show di Maria De Filippi. Dopo la puntata di21 che è andata in onda il 6 febbraio, la ballerina della scuola di Canale Cinque si è lamentataè risultata ultimaclassifica di danza moderna. L’insegnante ha cercato di calmarla ma il pubblico l’ha attaccata duramente.-AltranotiziaNon tutti i fan di21 sono d’accordo con. Ecco cosa è successo dopo la puntata di domenica scorsa.attaccata ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Ascoltiamo stasera un frammento dalla Suite 'Lulu' di Alban Berg, nato oggi a Vienna nel 1885. Barbara Hannigan d… - giuseppe_m76 : RT @annalisalisi072: Dolci sogni amici,serena notte,un abbraccio!?? ????????????????????? - Valeria97326003 : RT @annalisalisi072: Dolci sogni amici,serena notte,un abbraccio!?? ????????????????????? - scorpio66966 : RT @annalisalisi072: Dolci sogni amici,serena notte,un abbraccio!?? ????????????????????? - Cristin97215062 : RT @annalisalisi072: Dolci sogni amici,serena notte,un abbraccio!?? ????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Serena

Glidel mio paese, Villanova di Bagnacavallo, i parenti, i conoscenti che incontravo, ... "Il primo film per il grande schermo l'ho girato con Silvio Soldini, nel 1990: era L'ariadell'...Grande entusiasmo per lo spettacolo ideato daSpedicato, Vince Abbracciante e Osvaldo Piliego andato in scena al Cinema Teatro Kennedy ... la scuola genovese è nata da "un gruppo diche ...Avrà vicino a sé sua madre, che non lo ha mai lasciato solo nemmeno un giorno, suo fratello, i suoi amici più cari. E si addormenterà per sempre. «Non so quando succederà» dice. «Mi do’ ancora un po’ ...Nini Salerno racconta gli esordi e la sua vita privata a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone Nini Salerno racconta gli ... Lei mi ha mollato come tutte le donne nella mia vita, ma rimanemmo amici ...