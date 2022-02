Vlahovic: "Fiorentina-Juventus? Sarà una partita come le altre" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il neo acquisto della Juventus Dusan Vlahovic si è dimostrato già decisivo in due gare disputate con la maglia bianconera. L'ex viola ha proiettato i bianconeri alla semifinale contro la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il neo acquisto dellaDusansi è dimostrato già decisivo in due gare disputate con la maglia bianconera. L'ex viola ha proiettato i bianconeri alla semifinale contro la...

Advertising

sportmediaset : Le parole di #Vlahovic nel post partita di Juve-Sassuolo. “Fiorentina in semifinale? Per me sarà una gara come le… - forumJuventus : Vlahovic post #JuveSassuolo: 'Tutto questo non sarebbe possibile senza la squadra, mi hanno accolto alla grande. Fi… - TgrRaiToscana : #calcio #coppaitalia Centinaia di tifosi ad accogliere la Fiorentina rientrata a Peretola, dopo l’importante vittor… - JuveInel : RT @forumJuventus: Vlahovic post #JuveSassuolo: 'Tutto questo non sarebbe possibile senza la squadra, mi hanno accolto alla grande. Fiorent… - Pall_Gonfiato : Il commento di Dusan #Vlahovic sul prossimo incrocio con la sua ex #Fiorentina in #CoppaItalia -