Viale San Lorenzo | degrado e sosta selvaggia sotto lo sguardo del Bue Apis VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento –, mancato rispetto della segnaletica, abbandono delle aree verdi, illuminazione scadente. La zona diSan, quella sorta di giardino presidiato dal Buein cui sorgono l’imponente Basilica della Madonna delle Grazie e l’Istituto Tecnico Industriale, è la rappresentazione plastica di una città in piena crisi d’identità. Bastano cinquecento metri per riassumere i problemi di una comunità di oltre cinquantamila abitanti. Neppure un quartiere, molto meno. Luigi Ventura, residente da anni in uno dei luoghi più caratteristici di Benevento, ci ha guidato in un tour breve ma intenso, viste le numerose particolarità che faticano a sfuggire anche a un occhio distratto. Partendo dai parcheggi pericolosi all’incrocio con via Posillipo, a pochi ...