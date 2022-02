Una Vita Anticipazioni 12 Febbraio 2022: Marcos e Soledad si baciano! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Marcos, sempre più vicino a Soledad, finirà per baciarla! Leggi su comingsoon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 12su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, sempre più vicino a, finirà per baciarla!

Advertising

LucaBizzarri : Una vita di sacrifici, di attese, di delusioni. Poi ti svegli una mattina e capisci dì avercela fatta. - matteosalvinimi : Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente l… - CCaselliSugar : Tra pochissimo su @RaiTre ! ?????????????? H 21.20 “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” il documentario per la regia… - 58Franci85 : RT @nunziapenelope: “Tutto e’ trauma. Ormai e’ diventato una tragedia quello che in passato era avere una vita”. @esterviola, oggi nella s… - FrancescoR345 : RT @Zziagenio78: L'aiuto del governo per il caro bollette: 'Spegnere gli apparecchi in stand by' PROSSIMI AIUTI: -Evitare un futuro lumi… -