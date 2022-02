Studenti in corteo a Milano: «Basta prove scritte. Vogliamo una nuova Maturità» (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Il ministro Patrizio Bianchi ha rimesso nell’esame di Maturità le prove scritte, dicendo che è il momento di tornare alla normalità. Noi però non Vogliamo tornare a questa nuova Maturità». Giorgia Cocuzza ha 18 anni e frequenta l’ultimo anno di liceo all’Istituto Federico Pareto di Milano, indirizzo scienze umane. È fra gli organizzatori della manifestazione che oggi, 11 febbraio, ha portato in corteo quasi 700 Studenti: «Noi vorremmo solo la prova orale. Non siamo pronti per gli scritti: né per il tema di italiano e nemmeno per le prove di indirizzo. Ci hanno detto che la prova sarà agevolata perché dovrà passare dal Consiglio di classe, ma non possiamo affidarci solo alla benevolenza dei professori». A motivare la ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Il ministro Patrizio Bianchi ha rimesso nell’esame dile, dicendo che è il momento di tornare alla normalità. Noi però nontornare a questa». Giorgia Cocuzza ha 18 anni e frequenta l’ultimo anno di liceo all’Istituto Federico Pareto di, indirizzo scienze umane. È fra gli organizzatori della manifestazione che oggi, 11 febbraio, ha portato inquasi 700: «Noi vorremmo solo la prova orale. Non siamo pronti per gli scritti: né per il tema di italiano e nemmeno per ledi indirizzo. Ci hanno detto che la prova sarà agevolata perché dovrà passare dal Consiglio di classe, ma non possiamo affidarci solo alla benevolenza dei professori». A motivare la ...

