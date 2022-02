San Valentino è alle porte: un modo originale per dire “Ti Amo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’amore si celebra sempre perché è il motore dell’universo. Il 14 febbraio è solo una data per ricordare che, come scriveva il grande Virgilio, Omnia vincit amor! Perchè S. Valentino è considerato il protettore degli innamorati? Nato a Terni, nel 176 d.C. e morto martire a Roma il 14 febbraio 273. Vescovo romano, San Valentino dedicò la Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’amore si celebra sempre perché è il motore dell’universo. Il 14 febbraio è solo una data per ricordare che, come scriveva il grande Virgilio, Omnia vincit amor! Perchè S.è considerato il protettore degli innamorati? Nato a Terni, nel 176 d.C. e morto martire a Roma il 14 febbraio 273. Vescovo romano, Sandedicò la Il Blog di Giò.

Advertising

trash_italiano : Che voglia di Parigi per San Valentino. Da soli ovviamente. - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - civati : Temo l’arrivo di San Valentino. - jaffiodm : la nostra scuola che fa scrivere i bigliettini anonimi per san valentino se scrivo veramente quello che penso a 2/3 mi arrestano @SoarAdri - canvaitaly : Sei stanco di annaffiare le tue rose settimane dopo #SanValentino? Regala qualcosa che duri nel tempo grazie ai t… -