River, Castellanos l'obiettivo numero uno per l'attacco (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il River Plate di Marcelo Gallardo si muove per rinforzarsi in attacco: Olé assicura che l'obiettivo numero uno, per il quale è...

Ultime Notizie dalla rete : River Castellanos Carrascal vuola in Russia, il River punta Castellanos: chiesta in prestito la star della MLS TUTTO mercato WEB Los dos delanteros que busca River en Europa Los dos delanteros que busca River en Europa. El Millo debuta mañana en Santa Fe y podría cerrar un refuerzo de jerarquía más pensando en la triple competencia. Detrás del deseo por Valentín ...

Valentín Castellanos, el mendocino que vale 10 millones de dólares y que se disputan los “amigos” Gallardo y Guardiola Hay un futbolista que fue elogiado por ambos entrenadores pero que no juega ni en el Manchester City de Pep ni en el River del Muñeco: Valentín Castellanos. Es mendocino, tiene 23 años, la rompe en la ...

Los dos delanteros que busca River en Europa. El Millo debuta mañana en Santa Fe y podría cerrar un refuerzo de jerarquía más pensando en la triple competencia. Detrás del deseo por Valentín ...Hay un futbolista que fue elogiado por ambos entrenadores pero que no juega ni en el Manchester City de Pep ni en el River del Muñeco: Valentín Castellanos. Es mendocino, tiene 23 años, la rompe en la ...