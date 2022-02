Rangnick e Klopp si contendono una centrocampista del Leicester

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Manchester United e Liverpool hanno puntato Youri Tielemans,sotto contratto con ilfino al 2023, per un eventuale...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick Klopp

La Gazzetta dello Sport

Da tener conto che tra lui ei rapporti sembrano ottimi, il che lascerebbe pensare che ... nella speranza di ridare vitalità anche alla sua di carriera, impantanata alla corte di. Spagna ...Al Messaggero: "Mi incuriosisce Blessin, si ispira ae Michael Jordan, uno così non può passare inosservato" Db Torino 25/05/2021 - partita del cuore / Nazionale Cantanti - Campioni per la Ricerca / foto Daniele Buffa/Image Sport nella ...Per farcela, Alexander Blessin da Stoccarda potrà trarre ispirazione dal suo celebre concittadino e collega, Jurgen Klopp, uno dei suoi modelli insieme a Rangnick e Nagelsmann. Appena arrivato al ...Il Villarreal, che sfida i bianconeri, ha acquistato Lo Celso. Ad aggiungere fascino a Inter-Liverpool Gosens e Luis Diaz. Nello scontro tra Psg e Real il ...