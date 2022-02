"Questione di ore, attacco aereo in Ucraina". Putin, "decisione distruttiva e devastante". Già deciso: guerra nel cuore dell'Europa (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'invasione russa in Ucraina sarebbe solo Questione di giorni, forse di ore. Fonti americane riferiscono di un "probabile inizio di attacco di Mosca dal cielo". Secondo la Casa Bianca, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tra l'altro ordinare l'offensiva durante le Olimpiadi, come sottolineato a chiare lettere da Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden. Di questo il leader democratico ha parlato per un'ora e venti con i leader occidentali: il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson e il presidente polacco Andrzej Duda. Ai colloqui erano presenti i capi dell'Ue e della Nato. L'opzione militare, che tutti (a partire da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'invasione russa insarebbe solodi giorni, forse di ore. Fonti americane riferiscono di un "probabile inizio didi Mosca dal cielo". Secondo la Casa Bianca, il presidente russo Vladimirpotrebbe tra l'altro ordinare l'offensiva durante le Olimpiadi, come sottolineato a chiare lettere da Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden. Di questo il leader democratico ha parlato per un'ora e venti con i leader occidentali: il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson e il presidente polacco Andrzej Duda. Ai colloqui erano presenti i capi'Ue ea Nato. L'opzione militare, che tutti (a partire da ...

