Piove sul bagnato per Gasperini | Atalanta | circola una brutta notizia

Leggi su serieanews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per, dopo laeliminazione con la Fiorentina dalla Coppa Italia,unaL’sta attraversando un pessimo periodo, forse il peggiore di questa stagione. In Serie A non vince dal 9 gennaio, un 2-6 all’Udinese. Nelle ultime tre partite ha segnato solo un gol e collezionato due punti. Ieri è arrivata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.