Pechino 2022, Vezzali: “Complimenti a Wierer e Ghiotto” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Complimenti Dorothea Wierer e Davide Ghiotto. Le due medaglie di bronzo che avete conquistato oggi valgono tantissimo”. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, si è complimentata così con le due medaglie di bronzo di oggi alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “L’Italia eguaglia Pyeongchang 2018 ma ci aspettano ancora nove giorni di gara! Forza Azzurri!” conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Dorotheae Davide. Le due medaglie di bronzo che avete conquistato oggi valgono tantissimo”. La sottosegretaria allo Sport, Valentina, si è complimentata così con le due medaglie di bronzo di oggi alle Olimpiadi invernali di. “L’Italia eguaglia Pyeongchang 2018 ma ci aspettano ancora nove giorni di gara! Forza Azzurri!” conclude. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. Con il bronzo per Ghiotto nel pattinagg… - StampaVercelli : Pechino 2022, il tifo di Tricerro per Bagnis e lo skeleton azzurro -