Parigi, i "Convogli della Libertà" marciano contro il pass vaccinale: attese 2.600 auto nella capitale francese – Il video

Sono in tutto 2.600 le auto che secondo la polizia francese stanno marciando verso Parigi per prendere parte alla nuova protesta contro il pass vaccinale nel Paese. Migliaia di persone parteciperanno alla nuova manifestazione chiamata "Convogli della Libertà" e lo faranno nonostante il divieto che la autorità hanno diffuso nella giornata di ieri 10 febbraio. Emmanuel Macron ha lanciato un appello «alla più grande calma»: il presidente francese ha detto di «capire e rispettare» la «fatica» e la «collera» legata alla crisi sanitaria, ma oggi la Francia ha «bisogno di concordia». «Il diritto di manifestare è costituzionalmente garantito», ha ribadito il premier Jean Castex, pur ...

