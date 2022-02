Non c’è pace per Norma Cossetto: a Bologna sfregiata la targa in sua memoria (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bologna, 11 feb — Ancora sfregi alla memoria di Norma Cossetto, questa volta a Bologna: nella tana del lupo (rosso), insomma. Un tempo si sarebbe parlato di «cattivi maestri», ma quando si parla di giustificazionismo, riduzionismo o addirittura negazionismo delle Foibe ci sarebbe davvero solo l’imbarazzo della scelta. Mai davvero accettata da una cospicua parte della sinistra estrema — sia quella dei centri sociali, sia quella dei ben pasciuti sedicenti intellettuali e storici che pontificano al sicuro delle loro cariche remunerate coi soldi pubblici — la tragedia del confine orientale e il massacro di migliaia di italiani di ogni età, sesso e persuasione politica continua ad agitare i sonni degli estremisti rossi. A Bologna sfregiata la targa a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb — Ancora sfregi alladi, questa volta a: nella tana del lupo (rosso), insomma. Un tempo si sarebbe parlato di «cattivi maestri», ma quando si parla di giustificazionismo, riduzionismo o addirittura negazionismo delle Foibe ci sarebbe davvero solo l’imbarazzo della scelta. Mai davvero accettata da una cospicua parte della sinistra estrema — sia quella dei centri sociali, sia quella dei ben pasciuti sedicenti intellettuali e storici che pontificano al sicuro delle loro cariche remunerate coi soldi pubblici — la tragedia del confine orientale e il massacro di migliaia di italiani di ogni età, sesso e persuasione politica continua ad agitare i sonni degli estremisti rossi. Alaa ...

