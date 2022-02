Neymar derubato di oltre 30 mila sterline | arrestato un 20enne in Brasile

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 febbraio 2022)un ventenne accusato di avere altri volti noti dello spettacolo attraverso dei bonifici bancari di bassa entità. Lo riporta il Sun, spiegando come il calciatore brasiliano sia stato privato così di 30. Il ragazzo accusato della truffa sarebbe stato fermato dalla polizia a San Paulo, in. Stando a quanto riportato, la polizia avrebbe confermato che a O’Ney sarebbe stata sottratta una somma pari a30.000in piccole quantità, nel corso di diverse transazioni online. Il tabloid precisa inche il contro dell’attaccante del Psg sia in realtà gestito dal padre. “Ha usato il login di un collega e presumibilmente ha iniziato a rubare piccole somme di denaro dai conti di ...