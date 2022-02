New York Fashion Week AI 2022/23. Chi c’è e chi non c’è (Di venerdì 11 febbraio 2022) La sfilata di Proenza Schouler di settembre 2021 alla New Work Fashion Week. Dopo Copenhagen e Stoccolma, la moda del 2022 riparte dalla Grande Mela. Tutto è pronto per la New York Fashion Week Autunno Inverno 2022/2023, in programma da oggi fino al 16 febbraio. Cinque giorni di sfilate ed eventi, grandi assenti e Fashion show fuori calendario. La settimana della moda americana dà il via al tradizionale calendario del Fashion month che, in epoca pandemica, ci ha abituato a cambi, rinunce e sfilate in streaming. Ma nulla è perduto, anzi, ogni cambiamento porta una rivoluzione. Quest’anno, nonostante le defezioni illustri (molte e tutte importanti), la Big Apple ospiterà più di 50 sfilate in presenza, e riaprirà ai backstage ed eventi, ... Leggi su amica (Di venerdì 11 febbraio 2022) La sfilata di Proenza Schouler di settembre 2021 alla New Work. Dopo Copenhagen e Stoccolma, la moda delriparte dalla Grande Mela. Tutto è pronto per la NewAutunno Inverno/2023, in programma da oggi fino al 16 febbraio. Cinque giorni di sfilate ed eventi, grandi assenti eshow fuori calendario. La settimana della moda americana dà il via al tradizionale calendario delmonth che, in epoca pandemica, ci ha abituato a cambi, rinunce e sfilate in streaming. Ma nulla è perduto, anzi, ogni cambiamento porta una rivoluzione. Quest’anno, nonostante le defezioni illustri (molte e tutte importanti), la Big Apple ospiterà più di 50 sfilate in presenza, e riaprirà ai backstage ed eventi, ...

