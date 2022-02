Napoli, Spalletti: “Arbitro Doveri con zainetto Inter? Ma dentro c’erano le mozzarelle” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Doveri e lo zaino dell’Inter? “Forse vi manca un passaggio su questa cosa. La Finanza lo ha fermato e gli ha chiesto di aprire lo zaino: ebbene, c’erano dentro le mozzarelle”. Divertente siparietto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter con Luciano Spalletti che ha commentato l’episodio dell’Arbitro Daniele Doveri, designato per dirigere la partita, fotografato con uno zaino dei nerazzurri dopo la Supercoppa Italiana. Il fischietto viaggiava con quello che era un regalo del club Interista, fatto abbastanza normale a questi livelli, ma la foto ha fatto scalpore. Il tecnico di Certaldo ha deciso di sdrammatizzare. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “e lo zaino dell’? “Forse vi manca un passaggio su questa cosa. La Finanza lo ha fermato e gli ha chiesto di aprire lo zaino: ebbene,le”. Divertente siparietto in conferenza stampa alla vigilia dicon Lucianoche ha commentato l’episodio dell’Daniele, designato per dirigere la partita, fotografato con uno zaino dei nerazzurri dopo la Supercoppa Italiana. Il fischietto viaggiava con quello che era un regalo del clubista, fatto abbastanza normale a questi livelli, ma la foto ha fatto scalpore. Il tecnico di Certaldo ha deciso di sdrammatizzare. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - paoloangeloRF : Spalletti: 'Lottare per lo scudetto è una figata!' - sportface2016 : #Napoli, siparietto di #Spalletti in conferenza stampa: 'Arbitro #Doveri con lo zainetto dell'#Inter? Sì, ma dentro… -