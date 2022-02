Napoli, scongiurata l’operazione di Lozano: “Iniziata la riabilitazione” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Hirving Lozano, dopo il consulto con lo staff medico del club e con il professor Castagna, ha iniziato il suo iter riabilitativo, che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra”. Lo ha comunicato il Napoli in una nota ufficiale in cui ha dunque ufficializzato che Hirving Lozano, che si è fatto male col Messico alla spalla destra, non sarà costretto a operarsi ma procederà con terapie di riabilitazione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Hirving, dopo il consulto con lo staff medico del club e con il professor Castagna, ha iniziato il suo iter riabilitativo, che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra”. Lo ha comunicato ilin una nota ufficiale in cui ha dunque ufficializzato che Hirving, che si è fatto male col Messico alla spalla destra, non sarà costretto a operarsi ma procederà con terapie di. SportFace.

Advertising

leonzan75 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, niente operazione per #Lozano ?? I tempi di recupero #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, niente operazione per #Lozano ?? I tempi di recupero #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - 100x100Napoli : Napoli, visite preliminari per Lozano dopo il rientro dal Messico: sembra scongiurata l’ipotesi intervento -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scongiurata Sky - Tempi recupero Lozano: terapia conservativa, scongiurata l'ipotesi dell'operazione alla spalla Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli Tempi recupero Lozano Come svelato dall'inviato a ... Perché, ad oggi, è scongiurata l'ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri ...

Sky: "Scongiurata l'operazione per Lozano, potrebbe restare fuori solo un mese" Rientrato a Napoli dal Messico dopo la lussazione alla spalla procurata in nazionale, oggi l'... Sembra scongiurata l'ipotesi intervento chirurgico , nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e ...

Napoli, scongiurata l'operazione di Lozano: "Iniziata la riabilitazione" Sportface.it Napoli, scongiurata l’operazione di Lozano: “Iniziata la riabilitazione” Lo ha comunicato il Napoli in una nota ufficiale in cui ha dunque ufficializzato che Hirving Lozano, che si è fatto male col Messico alla spalla destra, non sarà costretto a operarsi ma procederà con ...

Lavoro: Logista; Oliviero, azienda ritiri chiusura Maddaloni (ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Siamo qui per trovare una soluzione adeguata ... affinché la chiusura venga scongiurata: "Inutile parlare di mercato libero, quando c'è una responsabilità sociale. Sono qui ...

Tutte le news sul calciomercato e sulTempi recupero Lozano Come svelato dall'inviato a ... Perché, ad oggi, èl'ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri ...Rientrato adal Messico dopo la lussazione alla spalla procurata in nazionale, oggi l'... Sembral'ipotesi intervento chirurgico , nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e ...Lo ha comunicato il Napoli in una nota ufficiale in cui ha dunque ufficializzato che Hirving Lozano, che si è fatto male col Messico alla spalla destra, non sarà costretto a operarsi ma procederà con ...(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Siamo qui per trovare una soluzione adeguata ... affinché la chiusura venga scongiurata: "Inutile parlare di mercato libero, quando c'è una responsabilità sociale. Sono qui ...