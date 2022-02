Migliorare la viabilità nel borgo di Palidoro: in Comune passa la mozione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “Palidoro è un piccolo borgo inserito in un paesaggio rurale. Ospita una sede comunale sempre più frequentata dai residenti del nord del territorio. Per questo emerge un problema di viabilità. Ci sono due strade di ingresso e una sola di uscita. Andrebbe rivista l’intera viabilità, anche la segnaletica in parte è mancante. Per questo in Consiglio comunale abbiamo votato all’unanimità una mozione che impegna sindaco e giunta a una rivisitazione globale della viabilità di Palidoro e anche un ampliamento dei parcheggi”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “è un piccoloinserito in un paesaggio rurale. Ospita una sede comunale sempre più frequentata dai residenti del nord del territorio. Per questo emerge un problema di. Ci sono due strade di ingresso e una sola di uscita. Andrebbe rivista l’intera, anche la segnaletica in parte è mancante. Per questo in Consiglio comunale abbiamo votato all’unanimità unache impegna sindaco e giunta a una rivisitazione globale delladie anche un ampliamento dei parcheggi”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

