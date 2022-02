MICHELLE HUNZIKER | “VORRÒ SEMPRE BENE A TOMASO” POI SVELA GLI OSPITI DEL SUO SHOW

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a Verissimo – parla per la prima volta della fine della storia d’amore conTrussardi: “Una separazione èun lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tantoe gliene”. A Silvia Toffanin che le chiede se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento,confessa: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho ...

Michelle Hunziker parla di Tommaso Trussardi a Verissimo: "Una separazione è un lutto, ti senti una fallita, ma può rappresentare anche un nuovo inizio"