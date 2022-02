MeToo bipartisan

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo Sciamano di Capitol Hill? Un terrorista! No, un patriota! Il vaccino? Obbligo! No, gli americani sono liberi! Quindi si può girare con il fucile a pompa? Certo, è scritto nella Costituzione! No, è un’usanza barbara! Le divisioni nette, con la sciabola, tra democratici e repubblicani sono la regola di un paese spaccato in due, come una (grande) mela. Non c’è un maledetto argomento in cui nella politica americana prevalga l’idea di un accordo Tranne in un caso. Il Congresso ha votato in un battibaleno e all’unanimità unBill che ha trovato d’accordo i due partiti. Una stranezza che ha fatto fare “ohh” persino i media americani. Del resto l’unico argomento sentito come una minaccia da tutti – altro che la Cina, i mass shooting, il climate change – sono le molestie sul lavoro. L’America sembra una grande diocesi di Monaco e Frisinga. Il Bill approvato riguarda il ...