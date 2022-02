Jacobs vince la finale dei 60 in 6' 49 Dosso record italiano | 7' 19 | eguagliata la Masullo

Advertising

Agenzia_Ansa : Atletica: Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 a meeting Lodz. Olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale… - repubblica : Atletica, Jacobs vince i 60 metri di Lodz in 6''49. Dosso eguaglia il record italiano femminile di Masullo - fanpage : Marcell Jacobs vola nel meeting di Lodz! Vince i 60 metri con un grande tempo - solounastella : RT @RaiSport: #Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 al meeting #Lodz L'olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale a #Berlino ?? h… - infoitsport : Marcell Jacobs vince i 60 metri anche al meeting di Lodz: 6'49 il suo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs vince

subito superalla Orlen Cup di Lodz (Polonia), tappa del World Indoor Tour di atletica leggera. Il campione olimpico dei 100 metri dopo aver trionfato nei 60 in batteria con 6'51, lo stesso tempo ottenuto a ...Marcellagevolmente la finale dei 60 metri al meeting di Lodz, in Polonia . Il fuoriclasse azzurro, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha chiuso in 6'49', a soli due centesimi dal suo record che è ...Marcell Jacobs inizia da campione il suo 2022: dopo la vittoria a Berlino, l’Azzurro due volte oro olimpico a Tokyo si è imposto nei 60 metri anche alla Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa del World ...Una settimana dopo il rientro vincente in pista sui 60 metri a Berlino, Marcell Jacobs si ripete nel meeting Orlen Cup di Lodz, in Polonia. Dopo aver dominato senza forzare la batteria con il tempo di ...